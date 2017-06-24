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Александр Ермакович: «Результаты вчерашних матчей заставляли нас играть на победу»

25.06.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович дал оценку выездной победе над «Неманом» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Беларуси.

«Результаты вчерашних матчей заставляли нас играть на победу. Знали, что будет сложно, готовились к такому поединку. Знали, что игра будет очень контактной – такой и получилась. Приятно, что победили, вдвойне приятно, что победили команду, которая в этом сезоне показывает очень хороший футбол», – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович дал оценку выездной победе над «Неманом» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Беларуси.

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