КК-2017. Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Бернарду Силве

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией (4:0) отдал свой приз лучшего футболиста матча полузащитнику Бернарду Силве.

32-летний форвард, как и Силва, забил в этой игре один гол. Роналду в третий раз подряд был удостоен награды на турнире.

Сразу после игры Роналду вручил приз получившему травму голеностопа партнеру.





Фото: страница сборной Португалии в фэйсбуке

Роналду собрал полный стадион в Питере. Но ему не понравилось поле