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КК-2017. Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Бернарду Силве
25.06.2017 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией (4:0) отдал свой приз лучшего футболиста матча полузащитнику Бернарду Силве.
32-летний форвард, как и Силва, забил в этой игре один гол. Роналду в третий раз подряд был удостоен награды на турнире.
Сразу после игры Роналду вручил приз получившему травму голеностопа партнеру.
Фото: страница сборной Португалии в фэйсбуке
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией (4:0) отдал свой приз лучшего футболиста...
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