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Матич может перейти в «МЮ» за 40 млн фунтов к концу недели

26.06.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича.

Сообщается, что 28-летний серб может перейти в манкунианский клуб за 40 миллионов фунтов к концу недели – когда «Челси» оформит трансфер хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Изначально «МЮ» пытался купить Эрика Дайера, но «Тоттенхэм» ответил отказом.

Матич хорошо знаком главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью по совместной работе в «Челси».

 
 
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«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича.

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