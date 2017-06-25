«Реал» готов продать Бэйла в случае трансфера Мбаппе

«Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес лично встретился с семьей 18-летнего француза в Париже после недавнего товарищеского матча между сборными Франции и Англии (3:2) и обсудил с ней возможный переход Мбаппе в «Реал».

При этом, чтобы освободить место в составе, «Реал» готов расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, пропустившим половину прошлого сезона из-за травм.

Кроме того, вопреки появившейся на днях информации, сообщается, что Мбаппе не разговаривал о своем возможном трансфере с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Сам форвард хотел бы остаться в «Монако» при условии сохранения конкурентоспособного состава. На решение Мбаппе может повлиять вероятный уход из команды защитника Бенжамена Менди и хавбека Тома Лемара.

Ранее из «Монако» в «Манчестер Сити» перешел Бернарду Силва. Тьемуэ Бакайоко и Фабиньо близки к переходам в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.