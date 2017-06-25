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Экс-тренер минского «Динамо» Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт»
26.06.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт».
Соглашение со специалистом рассчитано на 3 года.
«Крэйг стал лучшим выбором для нашей команды. У него очень современный стиль, подразумевающий скорость и контроль шайбы», – сообщил член совета директоров клуба, экс-генменеджер «Ванкувера» Майк Гиллис.
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Бывший тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт».
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