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Спортивный директор «Шахтера»: «Слова Криушенко? Жаль, что главный тренер сборной не обладает правом определять победителя чемпионата»
26.06.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова главного тренера «Торпедо-БелАЗ» Игоря Криушенко в адрес команды.
«Наверное,стоит лишь сожалеть о том, что главный тренер сборной по регламенту не обладает правом единолично определять победителя чемпионата», – сказал Хохлов.
Напомним, после матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» (1:2) Криушенко
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Спортивный директор «Шахтера»: «Слова Криушенко? Жаль, что главный тренер сборной не обладает правом определять победителя чемпионата»
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова главного тренера «Торпедо-БелАЗ» Игоря Криушенко в адрес команды.
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