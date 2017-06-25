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Спортивный директор «Шахтера»: «Слова Криушенко? Жаль, что главный тренер сборной не обладает правом определять победителя чемпионата»

26.06.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова главного тренера «Торпедо-БелАЗ» Игоря Криушенко в адрес команды.

«Наверное,стоит лишь сожалеть о том, что главный тренер сборной по регламенту не обладает правом единолично определять победителя чемпионата», – сказал Хохлов.

Напомним, после матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» (1:2) Криушенко высказался о лояльном отношении судей к солигорчанам и заранее поздравил с чемпионским титулом.

 
 
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова главного тренера «Торпедо-БелАЗ» Игоря Криушенко в адрес команды.

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