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Рейтинг ATP. Ивашко поднялся на 43 позиции, Игнатик – 135-й, Герасимов – 166-й
26.06.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6. Роджер Федерер, в девятый раз победивший в Галле, немного сократил отставание от №4 Новака Джоковича.
Emirates ATP Rankings
Положение на 26 июня 2017
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По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6.
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