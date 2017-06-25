Рейтинг ATP. Ивашко поднялся на 43 позиции, Игнатик – 135-й, Герасимов – 166-й

По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6. Роджер Федерер, в девятый раз победивший в Галле, немного сократил отставание от №4 Новака Джоковича.

Emirates ATP Rankings

Положение на 26 июня 2017



Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 9390 2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7285 3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 6175 4 (4) Новак Джокович (Сербия) 5805 5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 5265 6 (7) Марин Чилич (Хорватия) 4235 7 (6) Милош Раонич (Канада) 4150 8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3895 9 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3830 10 (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3075 25 (32) Фелисиано Лопес (Испания) 1675 34 (38) Карен Хачанов (Россия) 1176 52 (60) Даниил Медведев (Россия) 864 77 (78) Андрей Кузнецов (Россия) 670 135 (129) Владимир Игнатик (Беларусь) 416 161 (204) Илья Ивашко (Беларусь) 348 166 (163) Егор Герасимов (Беларусь) 339