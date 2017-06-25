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Рейтинг ATP. Ивашко поднялся на 43 позиции, Игнатик – 135-й, Герасимов – 166-й

26.06.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6. Роджер Федерер, в девятый раз победивший в Галле, немного сократил отставание от №4 Новака Джоковича.

 

Emirates ATP Rankings

Положение на 26 июня 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 9390
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7285
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 6175
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 5805
5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 5265
6 (7) Марин Чилич (Хорватия) 4235
7 (6) Милош Раонич (Канада) 4150
8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3895
9 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3830
10 (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3075
25 (32) Фелисиано Лопес (Испания) 1675
34 (38) Карен Хачанов (Россия) 1176
52 (60) Даниил Медведев (Россия) 864
77 (78) Андрей Кузнецов (Россия) 670
135 (129) Владимир Игнатик (Беларусь) 416
161 (204) Илья Ивашко (Беларусь) 348
166 (163) Егор Герасимов (Беларусь) 339
 
 
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По итогам игровой недели чемпион турнира в Лондоне 35-летний Фелисиано Лопес вернулся в Топ-30, а финалист Марин Чилич поднялся на одну позицию и стал №6.

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