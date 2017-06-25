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Максим Талейко: «Не было еще человека в истории белфутбола, готового так рисковать, как Денис Шунто»

26.06.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболист клуба «Крумкачы» Максим Талейко рассказал о руководителе команды Денисе Шунто.

- В «Крумкачы» тебя игравший за «Сябар» Антон Шунто позвал?

– Братья меня приглашали, когда «Крумкачы» ещё во второй лиге были, но я тогда отказался. Не знаю, обратили бы на меня внимание во второй раз, если бы не Антон. Он после каждой игры за «Сябар» донимал Дениса, говорил, что я должен играть в «Крумкачах». В итоге когда я был на травме, команда предложила мне контракт фактически без просмотра. Наверное, не было еще человека в истории белфутбола, готового так рисковать, как Денис.

- Не пугает одержимость Шунто?

– Нисколько. Денис счастлив, что занимается любимым делом. В команде Шунто ничего не оставляет без внимания. Мы видим его на каждой нашей тренировке. С повышением ничего не изменилось и в общении, Денис все так же делит с нами раздевалку. Мне очень хочется, чтобы у него все получилось с «Крумкачамi», даже если к этому времени меня в команде не будет. Благодаря таким людям растет наш футбол, – сказал Талейко.

«В нашем футболе до 23 лет ты практически без прав, как ручной»

 
 
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Футболист клуба «Крумкачы» Максим Талейко рассказал о руководителе команды Денисе Шунто.

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