Трансфер Алекса Сандро в «Челси» может стать самым дорогим среди защитников

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро близок к переходу в за 70 миллионов евро.

Сообщается, что в случае заключения сделки трансфер 26-летнего бразильца станет самым дорогим в истории среди защитников.

В настоящее время соответствующий рекорд принадлежит , за которого «ПСЖ» в 2014 году заплатил «Челси» 57 миллионов евро.

На втором месте прошлогодний переход Джона Стоунза из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за 54 миллиона. Третью позицию занимает Тиаго Силва, чей трансфер из «Милана» в 2012 году обошелся «ПСЖ» в 38 миллионов.