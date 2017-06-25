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Трансфер Алекса Сандро в «Челси» может стать самым дорогим среди защитников
26.06.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро близок к переходу в
Сообщается, что в случае заключения сделки трансфер 26-летнего бразильца станет самым дорогим в истории среди защитников.
В настоящее время соответствующий рекорд принадлежит
На втором месте прошлогодний переход Джона Стоунза из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за 54 миллиона. Третью позицию занимает Тиаго Силва, чей трансфер из «Милана» в 2012 году обошелся «ПСЖ» в 38 миллионов.
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Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро близок к переходу в «Челси» за 70 миллионов евро.
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