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Рейтинг WTA. Квитова вернулась в Топ-15, Саснович – 87-я, Соболенко – 135-я, Говорцова – 139-я, Азаренко – 678-я
26.06.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам игровой недели победительница турнира в Бирмингеме Петра Квитова вернулась в Топ-15, а чемпионка Мальорки Анастасия Севастова сохранила свое 19-е место.
В Топ-10 произошли небольшие изменения после того, как у Доминики Цибулковой сгорели очки за прошлогоднюю победу в Истбурне: она опустилась в шестого места на девятое, а Каролин Возняцки и Светлана Кузнецова поднялись на шестое и восьмое соответственно.
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Положение на 26 июня 2017
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Рейтинг WTA. Квитова вернулась в Топ-15, Саснович – 87-я, Соболенко – 135-я, Говорцова – 139-я, Азаренко – 678-я
По итогам игровой недели победительница турнира в Бирмингеме Петра Квитова вернулась в Топ-15, а чемпионка Мальорки Анастасия Севастова сохранила свое 19-е место.
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