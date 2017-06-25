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Рейтинг WTA. Квитова вернулась в Топ-15, Саснович – 87-я, Соболенко – 135-я, Говорцова – 139-я, Азаренко – 678-я

26.06.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам игровой недели победительница турнира в Бирмингеме Петра Квитова вернулась в Топ-15, а чемпионка Мальорки Анастасия Севастова сохранила свое 19-е место.

В Топ-10 произошли небольшие изменения после того, как у Доминики Цибулковой сгорели очки за прошлогоднюю победу в Истбурне: она опустилась в шестого места на девятое, а Каролин Возняцки и Светлана Кузнецова поднялись на шестое и восьмое соответственно.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 26 июня 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 6965
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6850
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6386
4 (4) Серена Уильямс (США) 4810
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4765
6 (8) Каролин Возняцки (Дания) 4345
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4325
8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4310
9 (6) Доминика Цибулкова (Словакия) 4010
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
12 (16) Петра Квитова (Чехия) 3135
16 (15) Елена Веснина (Россия) 2777
17 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2580
19 (19) Анастасия Севастова (Латвия) 2325
30 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1580
34 (41) Люция Шафаржова (Чехия) 1450
40 (42) Кэтрин «СиСи» Беллис (США) 1334
45 (54) Юлия Гергес (Германия) 1220
47 (43) Екатерина Макарова (Россия) 1195
54 (77) Эшли Барти (Австралия) 1060
65 (65) Наталья Вихлянцева (Россия) 944
78 (76) Екатерина Александрова (Россия) 762
87 (85) Александра Саснович (Беларусь) 708
135 (128) Арина Соболенко (Беларусь) 410
139 (137) Ольга Говорцова (Беларусь) 398
678 (-) Виктория Азаренко (Беларусь) 30

 

 
 
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По итогам игровой недели победительница турнира в Бирмингеме Петра Квитова вернулась в Топ-15, а чемпионка Мальорки Анастасия Севастова сохранила свое 19-е место.

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