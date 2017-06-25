Рейтинг WTA. Квитова вернулась в Топ-15, Саснович – 87-я, Соболенко – 135-я, Говорцова – 139-я, Азаренко – 678-я

По итогам игровой недели победительница турнира в Бирмингеме Петра Квитова вернулась в Топ-15, а чемпионка Мальорки Анастасия Севастова сохранила свое 19-е место.

В Топ-10 произошли небольшие изменения после того, как у Доминики Цибулковой сгорели очки за прошлогоднюю победу в Истбурне: она опустилась в шестого места на девятое, а Каролин Возняцки и Светлана Кузнецова поднялись на шестое и восьмое соответственно.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 26 июня 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 6965 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6850 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6386 4 (4) Серена Уильямс (США) 4810 5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4765 6 (8) Каролин Возняцки (Дания) 4345 7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4325 8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4310 9 (6) Доминика Цибулкова (Словакия) 4010 10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985 12 (16) Петра Квитова (Чехия) 3135 16 (15) Елена Веснина (Россия) 2777 17 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2580 19 (19) Анастасия Севастова (Латвия) 2325 30 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1580 34 (41) Люция Шафаржова (Чехия) 1450 40 (42) Кэтрин «СиСи» Беллис (США) 1334 45 (54) Юлия Гергес (Германия) 1220 47 (43) Екатерина Макарова (Россия) 1195 54 (77) Эшли Барти (Австралия) 1060 65 (65) Наталья Вихлянцева (Россия) 944 78 (76) Екатерина Александрова (Россия) 762 87 (85) Александра Саснович (Беларусь) 708 135 (128) Арина Соболенко (Беларусь) 410 139 (137) Ольга Говорцова (Беларусь) 398 678 (-) Виктория Азаренко (Беларусь) 30