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«Неман» – БАТЭ. У болельщиков забрали плакат с молитвой за гродненский клуб

26.06.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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У болельщиков гродненского «Немана» на матче против БАТЭ (0:1) забрали плакат с молитвой за клуб.

Сообщается, что гродненская семья Петревич решила поддержать «Неман» молитвой и на матч с БАТЭ пришла с плакатом, на котором была выдержка из Библии. Но написанное не понравилось специалисту по безопасности гродненского клуба и плакат был изъят в перерыве матча. Причина — незарегистрированный баннер.

«По содержанию плаката ничего запрещенного на нем не изображено и не написано. Нет ничего плохого в выдержке из Библии, когда люди таким образом поддерживают «Неман». Да, по правилам регламента баннер должен быть зарегистрирован в реестре либо перед матчем утвержден у инспектора, но про такое информированы больше активные фанаты, нежели зрители или болельщики. Поэтому в начале матча я подошла к нашим болельщикам, посмотрела плакат и удостоверилась, что на на нем все в порядке. Возможно, для уверенности нужно было сообщить инспектору матча, но о таком исходе не было и мысли в тот момент», – сказала специалист по работе с болельщиками гродненского клуба Ольга Трофимович.

«Сотрудник клуба пришел в сопровождении милиции и просто забрал у нас Слово Божье. Сказал, что нельзя такое держать на стадионе. Но что здесь плохого? Мы с детьми старались, рисовали целый вечер плакат, чтобы поддержать команду. Да, мы верующие и молимся за «Неман», тем более у наших ребят предстоял серьезный матч с сильным соперником. Мы хотели, чтобы Бог помог любимой команде обыграть чемпиона страны и именно поэтому пришли с молитвой на матч. После такого отношения ничего не хочется делать — никакого творчества. Мы же пришли на стадион с плакатом не против государства или какого-нибудь человека, мы просто написали чтобы Бог помог «Неману», – рассказала Анастасия Петревич.

Отметим, что после матча инспектор ничего плохого в баннере не увидел, как и милиция. Но плакат семье Петревич так и не отдали.

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У болельщиков гродненского «Немана» на матче против БАТЭ (0:1) забрали плакат с молитвой за клуб.

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