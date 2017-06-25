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«Беларусь 5» покажет матч «Динамо» Минск – «Рунавик» в прямом эфире, «Шахтер» – «Судува» – в записи

26.06.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 «Беларусь 5» покажет оба первых матча стартового раунда Лиги Европы с участием белорусских клубов.

Так, 29 июня в 18.20 начнется прямая трансляция со стадиона «Трактор», где минское «Динамо» примет фарерский «Рунавик».

В 23.00, сразу по окончании полуфинального матча Кубка конфедераций, «Беларусь 5» покажет игру с участием солигорского «Шахтера» против литовской «Судувы».

«В интересах прежде всего белорусских болельщиков, а также ввиду отсутствия освещения на стадионе «Трактор», специалистами телеканала «Беларусь 5» минскому «Динамо» было предложено начать матч в 18.30, солигорскому «Шахтеру» в 20.30. Солигорчане отказались идти на предложенные условия и заявили время начала своего матча на 19.00. Таким образом, игру из Солигорска телеканал «Беларусь 5» покажет в записи», – сообщает пресс-служба телеканала.

В настоящее время ведутся переговоры относительно показа двух гостевых матчей минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы.

 

 
 
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«Беларусь 5» покажет оба первых матча стартового раунда Лиги Европы с участием белорусских клубов.

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