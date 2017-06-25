«Динамо» Минск – «Рунавик». Стоимость билетов на матч от 4 до 5 рублей

В продажу поступили билеты на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Рунавик».

Стоимость билетов составляет от 4 до 5 рублей, приобрести можно здесь . Абонементы, приобретенные на весь сезон-2017, также являются действительными на матчи квалификации Лиги Европы (кроме раунда плей-офф).

Игра состоится на стадионе «Трактор» 29 июня.