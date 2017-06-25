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«Динамо» Минск – «Рунавик». Стоимость билетов на матч от 4 до 5 рублей
26.06.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В продажу поступили билеты на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Рунавик».
Стоимость билетов составляет от 4 до 5 рублей, приобрести можно
Игра состоится на стадионе «Трактор» 29 июня.
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В продажу поступили билеты на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Рунавик».
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