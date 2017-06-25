Неманья Милунович: «Выход в групповую стадию Лиги чемпионов является нашей главной задачей»

Сербский защитник борисовского БАТЭ Неманья Милунович поделился впечатлениями после гостевой победы над «Неманом» (1:0) в 14-м туре высшей лиге.

- Как можете оценить игру своей команды и игру «Немана»?

– Перед матчем мы знали, что он будет принципиальным, ведь «Неман» располагается на четвертом месте , а мы на третьем, также было понятно, что сегодняшний «Неман» – это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Также сыграли свою роль и индивидуальные качества игроков нашего соперника. Игра получилась жесткой, с большим количеством фолов, такие игры, как было видно, решает один момент.

- Что можете сказать относительно шансов команды на чемпионство?

– Мы смотрели на турнирную таблицу и видели, что мы отстаем от первого места, но сезон еще не завершен, осталось еще достаточно игр, чтобы исправить ситуацию. Также хочу отметить, что вторая часть сезона будет сложнее, ведь нужно будет играть еще и в Лиге чемпионов.

- Вы говорите о Лиге чемпионов, а как оцениваете шансы БАТЭ на проход в групповую стадию турнира?

– Не хочу говорить о чем-то заранее, скажу лишь, что на данный момент выход в групповую стадию этого турнира является нашей главной задачей.

- Нуждается ли команда в усилении?

– Мне не следует рассуждать на эту тему, пускай этим занимается руководство клуба, а наша задача – играть, – сказал Милунович.