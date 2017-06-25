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Алексей Иванов: «Знаем, что в первом круге у брестского «Динамо» нет выездных побед. Горькая статистика»

26.06.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник брестскоо «Динамо» Алексей Иванов поделился эмоциями после матча с «Городеей» (1:1).

– Этот результат можно было назвать потерей очков, если бы мы создали много опасных моментов. Их не было. Да, обидно, хотелось выиграть, но это точно не потеря очков. Знаем, что в первом круге у нас нет выездных побед. Горькая статистика. Хотелось прервать эту серию. У нас в общем мало побед в первом круге, не только выездных, и не самое лучшее турнирное положение.

Когда счет равный мы играем спокойно, ищем свои шансы. Как только пропускаем – начинается спешка, возникает желание как можно быстрее отыграться. Это не всегда идет на пользу и зачастую в такой ситуации мало что получается. На фоне нервозности бывает трудно что-то осознанное сделать. Хорошо хоть забили в конце и заработали ничью. Повторюсь, на победу мы не наиграли, но и на поражение тоже. Был, например, хороший момент, когда Алиса (Дмитрий Алисейко – прим.) пробил и Леха (Алексей Легчилин – прим.) мог добивать.

– Как чувствовал себя на непрофильной позиции центрального защитника?

– Я давно не играл в центре. Лет пять назад, наверное. Чувствовал небольшой дискомфорт и временами тянуло на фланг. В плане адаптации очень помогла прошлая игра с «Неманом» где я вышел на замену и сыграл именно в центре защиты. Было время освоится. Приятно, что матч, где пришлось играть на непривычном месте, закончился для меня первым голом за брестское «Динамо».

– После забитого гола ты эмоционально отпраздновал перед выездным сектором, указывая на эмблему клуба. Что хотел сказать этим?

– Мне дорог этот клуб, поэтому так отпраздновал. Хотел передать болельщикам и всем, кто за нас переживает, чтобы в любой ситуации не опускали руки и поддерживали команду. На фанатском секторе, как и на поле, люди каждый матч отдают все силы за букву «Д» на груди.

– Игра была очень грубой: много фолов, стычек, даже драка могла возникнуть. С чем это связано?

– «Городея» – это очень жесткая команда, которая действует в силовой манере. Мы знали это. В принципе, матч таким и получился. Выиграла бы та команда, которая навяжет больше борьбы. Соперник не меньше нашего хотел победить, поэтому и футбол был таким неуступчивым. Это их стиль. Считаю, что в этой борьбе мы не проиграли. Старались соответствовать и действовать в схожем ключе. Лично мне такая манера игры нравится. Настоящий мужской футбол, – сказал Иванов.

 
 
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Защитник брестскоо «Динамо» Алексей Иванов поделился эмоциями после матча с «Городеей» (1:1).

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