ABC: Фонд Месси по помощи детям не декларировал доход в размере 10 млн евро

Фонд нападающего «Барселоны» по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов минимум 10 миллионов евро дохода. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов. Сообщается, что фонд служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частного бизнеса.

Месси и его отец создали ряд организаций с практически идентичными именами, но разными счетами. В частности в 2009 году они открыли в аргентинском Росарио представительство фонда, но он был зарегистрирован в Испании как общественная организация.

Они подписывали контракты, не представляя декларации на этот счет. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.

Представители фонда отказались комментировать информацию.