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Никуленков продлил контракт с БГК имени Мешкова

26.06.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова продлил контракт с Дмитрием Никуленковым на один год – до конца сезона 2017/2018.

Никуленков защищает цвета БГК с февраля 2014 года. Провел за клуб 120 матчей, забросил 286 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 34 матча/77 мячей, SEHA-лиге – 51/117, чемпионате Беларуси – 29/76, Кубке Беларуси – 6/16.

В составе БГК трижды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2014, 2015, 2016), дважды – серебряные медали SEHA-Газпром-Лиги.

 
 
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БГК имени Мешкова продлил контракт с Дмитрием Никуленковым на один год – до конца сезона 2017/2018.

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