Никуленков продлил контракт с БГК имени Мешкова

БГК имени Мешкова продлил контракт с Дмитрием Никуленковым на один год – до конца сезона 2017/2018.

Никуленков защищает цвета БГК с февраля 2014 года. Провел за клуб 120 матчей, забросил 286 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 34 матча/77 мячей, SEHA-лиге – 51/117, чемпионате Беларуси – 29/76, Кубке Беларуси – 6/16.

В составе БГК трижды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2014, 2015, 2016), дважды – серебряные медали SEHA-Газпром-Лиги.