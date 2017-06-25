ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Чикун: «Климович и Холодинский? Столкновение носит чисто игровой характер и не выходит за рамки правил»

26.06.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче «Динамо» Минск – «Ислочь».

«Столкновение Климовича и Холодинского? Эпизод необходимо разделить на две части. В первом вратарь играет в мяч. Столкновение носит чисто игровой характер и не выходит за рамки правил. Арбитр правильно не остановил игру.

Далее вратарь старается быстро ввести мяч в игру, однако этому мешает игрок «Ислочи». Это квалифицируется как неспортивное поведение, наказывается свободным ударом и желтой карточкой. Арбитр это и сделал.

После остановки игры Климович увидел лежащего на газоне игрока, хватает за руку, физически воздействует. Это является нарушением правил и относится к неспортивному поведению. Поскольку игра остановлена, наказание должно было быть в виде желтой карточки. Чего, к сожалению, арбитр не сделал. За это рефери снизили итоговую оценку», – сказал Чикун.

Матч 12-го тура «Динамо-Минск» – «Ислочь» обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика.

Грубый фол Климовича, который проигнорировал арбитр

Андрей Климович: «Когда игрок «Ислочи» минут 30 валялся на газоне и в очередном эпизоде делает то же самое, хоть очевидно, что у него нет травмы, нервы сдадут у любого»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче «Динамо» Минск – «Ислочь».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чикун заменил Сафарьяна в качестве эксперта в программе АБФФ «Судите с нами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика