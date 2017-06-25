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Олег Чикун: «Климович и Холодинский? Столкновение носит чисто игровой характер и не выходит за рамки правил»
26.06.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче «Динамо» Минск – «Ислочь».
«Столкновение Климовича и Холодинского? Эпизод необходимо разделить на две части. В первом вратарь играет в мяч. Столкновение носит чисто игровой характер и не выходит за рамки правил. Арбитр правильно не остановил игру.
Далее вратарь старается быстро ввести мяч в игру, однако этому мешает игрок «Ислочи». Это квалифицируется как неспортивное поведение, наказывается свободным ударом и желтой карточкой. Арбитр это и сделал.
После остановки игры Климович увидел лежащего на газоне игрока, хватает за руку, физически воздействует. Это является нарушением правил и относится к неспортивному поведению. Поскольку игра остановлена, наказание должно было быть в виде желтой карточки. Чего, к сожалению, арбитр не сделал. За это рефери снизили итоговую оценку», – сказал Чикун.
Матч 12-го тура «Динамо-Минск» – «Ислочь» обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика.
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Олег Чикун: «Климович и Холодинский? Столкновение носит чисто игровой характер и не выходит за рамки правил»
Директор департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче «Динамо» Минск – «Ислочь».
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