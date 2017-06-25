«Ман Юнайтед» согласовал с «Челси» трансфер Матича за 40 млн фунтов

Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Guardian, клубы согласовали компенсацию за трансфер игрока в размере 40 миллионов фунтов. Серб будет зарабатывать в «МЮ» примерно 155 тысяч фунтов в неделю.

Матич пройдет медобследование и подпишет контракт в ближайшие дни. «Манчестер Юнайтед» хочет завершить трансфер до конца этой недели.