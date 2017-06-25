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«Ман Юнайтед» согласовал с «Челси» трансфер Матича за 40 млн фунтов

26.06.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Guardian, клубы согласовали компенсацию за трансфер игрока в размере 40 миллионов фунтов. Серб будет зарабатывать в «МЮ» примерно 155 тысяч фунтов в неделю.

Матич пройдет медобследование и подпишет контракт в ближайшие дни. «Манчестер Юнайтед» хочет завершить трансфер до конца этой недели.

 
 
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Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

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