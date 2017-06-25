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Олег Чикун: «Падение в штрафной «Шахтера»? Характер контакта не заслуживал пенальти в пользу «Торпедо-БелАЗ»

26.06.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» (1:2).

«В штрафной площади гостей происходит контакт между игроками команд. Однако характер контакта не заслуживает назначения пенальти. Арбитр принял верное решение, не остановив игру.

Матч 14-го тура «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» обслуживала судейская бригада во главе с Дмитрием Дмитриевым.

 
 
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Глава департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» (1:2).

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