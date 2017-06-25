|
Олег Чикун: «Падение в штрафной «Шахтера»? Характер контакта не заслуживал пенальти в пользу «Торпедо-БелАЗ»
26.06.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» (1:2).
«В штрафной площади гостей происходит контакт между игроками команд. Однако характер контакта не заслуживает назначения пенальти. Арбитр принял верное решение, не остановив игру.
Матч 14-го тура «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» обслуживала судейская бригада во главе с Дмитрием Дмитриевым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Чикун: «Падение в штрафной «Шахтера»? Характер контакта не заслуживал пенальти в пользу «Торпедо-БелАЗ»
Глава департамента судейства АБФФ Олег Чикун прокомментировал спорный момент в матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии