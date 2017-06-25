МИНСК, 26 июн — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт, ранее возглавлявший хоккейный клуб "Динамо-Минск", занял должность главного тренера "Женевы-Серветт", сообщается на сайте швейцарского клуба .



© Sputnik / Виктор Толочко Хоккейное "Динамо-Минск" уволило Крэйга Вудкрофта

Минское "Динамо" расторгло соглашение с Вудкрофтом 23 июня по соглашению сторон. Генеральный директор "динамовцев" Анатолий Курилец заявил, что канадец сам пожелал уйти из клуба.

"Крэйг оказался лучшим выбором с точки зрения нашего видения команды и игры. У него очень современный стиль, основанный на быстроте и владении шайбой", — отметил член совета директоров клуба Майк Гиллис.

Контракт со специалистом рассчитан на три сезона.

Напомним, Вудкрофт начал работать с "Динамо" в апреле прошлого года . При нем минчане вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву" . Кроме того, 47-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса.