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Бывший наставник ХК "Динамо-Минск" Вудкрофт нашел работу в Швейцарии

26.06.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт, ранее возглавлявший хоккейный клуб "Динамо-Минск", занял должность главного тренера "Женевы-Серветт", сообщается на сайте швейцарского клуба.

Бывший наставник ХК "Динамо-Минск" Вудкрофт нашел работу в Швейцарии
© Sputnik / Виктор Толочко
Хоккейное "Динамо-Минск" уволило Крэйга Вудкрофта

Минское "Динамо" расторгло соглашение с Вудкрофтом 23 июня по соглашению сторон. Генеральный директор "динамовцев" Анатолий Курилец заявил, что канадец сам пожелал уйти из клуба.

"Крэйг оказался лучшим выбором с точки зрения нашего видения команды и игры. У него очень современный стиль, основанный на быстроте и владении шайбой", — отметил член совета директоров клуба Майк Гиллис. 

Контракт со специалистом рассчитан на три сезона.

Напомним, Вудкрофт начал работать с "Динамо" в апреле прошлого года. При нем минчане вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву". Кроме того, 47-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса.    

 
Теги: Минск
 
 
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Контракт с "Женева-Серветт" у бывшего тренера "Динамо" подписан на три года.

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