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Бывший наставник ХК "Динамо-Минск" Вудкрофт нашел работу в Швейцарии
26.06.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт, ранее возглавлявший хоккейный клуб "Динамо-Минск", занял должность главного тренера "Женевы-Серветт", сообщается на
© Sputnik / Виктор Толочко
Минское "Динамо" расторгло соглашение с Вудкрофтом 23 июня по соглашению сторон. Генеральный директор "динамовцев" Анатолий Курилец заявил, что канадец сам пожелал уйти из клуба.
"Крэйг оказался лучшим выбором с точки зрения нашего видения команды и игры. У него очень современный стиль, основанный на быстроте и владении шайбой", — отметил член совета директоров клуба Майк Гиллис.
Контракт со специалистом рассчитан на три сезона.
Напомним,
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Контракт с "Женева-Серветт" у бывшего тренера "Динамо" подписан на три года.
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