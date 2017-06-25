Чикун принял позицию «Минска» по двум из трех спорных эпизодов

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Олег Чикун высказался о спорных моментах в матчах .

Первым разобранным моментом стал свободный удар в выездном матче «горожан» против (1:3) в 12-м туре.

– Принимая решение, арбитр обязан учитывать наличие умысла со стороны игрока с целью затяжки времени. Очевидно, что игрок защищающейся команды мяч не контролирует и пытается прервать опасную передачу. Видно, что мяч достался вратарю именно таким образом, а не после четкого перехвата. В этом случае игра должна быть продолжена, а арбитр допустил ошибку, которая привела к забитому голу. Действия арбитра заслуживают неудовлетворительной оценки, – сказал Чикун.

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Вторым моментом с участием «горожан» стала отмена гола в матче 13-го тура «Минск»- . По мнению столичной команды, отмененный из-за фиксации офсайда мяч помешал им отпраздновать заслуженную победу.

– Принятие решение об отмене гола основывается на действиях ассистента арбитра по определению положения вне игры. Необходимо отметить, что он должен не только следить за офсайдом, но и помогать в определении взятия ворот, находясь на их линии. На записи отчетливо видно, что именно на этой позиции и находился ассистент в финальной фазе эпизода. Однако в данном случае искожается линия расположения игроков обеих команд. Это и привело к ошибке. Игроки «Минска» находились в правильном положении. Гол отменен необоснованно. Ассистент рефери допустил грубую ошибку. Его работа оценена неудовлетворительно, – сказал Чикун.

ВИДЕО (отметка 2:55)

Третьим эпизодом стал гол «Гомеля» в ворота столичной команды (2:1) в 14-м туре. Напомним, уже в компенсированное время помощник зафиксировал офсайд, но главный судья засчитал гол .

– На повторе отчетливо видно, что забивший мяч игрок не находится в положении вне игры, а потому гол забит по правилам. К конфликтной ситуации привели действия ассистента главного арбитра. Следует обратить внимание на то, что главным в данном эпизоде является принятие бригадой арбитров правильного решения. Из-за реакции стадиона на забитый мяч переговоры арбитров с помощью технических средств были затруднены. Помощник не был уверен в том, что до забитого гола никто из игроков атакующей команды не задел мяча, и из-за этого привлек внимание главного арбитра. Это не осталось незамеченным игроками «Гомеля», которые бросились к ассистенту и вели себя неспортивно. Главный судья действовал методически безукоризненно, отстраняя игроков «Гомеля», разбирая ситуацию с ассистентом, выяснял причины его реакции на забитый мяч и, сопоставив его трактовку со своей, вынес абсолютно верное решение защитать гол. Последовавшая за этим реакция представителей «Минска» потребовала вынесения дисциплинарных санкций и станет предметом разбирательств на заседании дисциплинарного комитета. Следует отметить, что им будет также дана оценка действиям игроков «Гомеля» и клуба в целом, не обеспечившего нахождение корреспондентов в установленных зонах, – сказал Чикун в эфире АБФФ-ТВ.

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