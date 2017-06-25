К-1 Grand Prix Japan. Аллазов стал первым постсоветским бойцом, выигравшим чемпионский пояс

Представитель Беларуси Чингиз Аллазов стал обладателем чемпионского пояса на турнире К-1 Grand Prix Japan. На пути к победе он праздновал три виктории, две из которых – нокаутом.

К-1 Grand Prix Japan

18 июня 2017

70 кг

Финал

Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Кидо Ясухиро (Япония) единогласным решением судей

Полуфинал

Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Пике Джордана (Нидерланды) нокаутом в первом раунде

Четвертьфинал

Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Накаджиму Хироки (Япония) нокаутом во втором раунде