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К-1 Grand Prix Japan. Аллазов стал первым постсоветским бойцом, выигравшим чемпионский пояс

26.06.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представитель Беларуси Чингиз Аллазов стал обладателем чемпионского пояса на турнире К-1 Grand Prix Japan. На пути к победе он праздновал три виктории, две из которых – нокаутом.

К-1 Grand Prix Japan

18 июня 2017

70 кг

Финал

Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Кидо Ясухиро (Япония) единогласным решением судей

Полуфинал

Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Пике Джордана (Нидерланды) нокаутом в первом раунде

Четвертьфинал

Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Накаджиму Хироки (Япония) нокаутом во втором раунде

 

 
 
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Представитель Беларуси Чингиз Аллазов стал обладателем чемпионского пояса на турнире К-1 Grand Prix Japan.

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