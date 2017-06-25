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К-1 Grand Prix Japan. Аллазов стал первым постсоветским бойцом, выигравшим чемпионский пояс
26.06.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Представитель Беларуси Чингиз Аллазов стал обладателем чемпионского пояса на турнире К-1 Grand Prix Japan. На пути к победе он праздновал три виктории, две из которых – нокаутом.
К-1 Grand Prix Japan
18 июня 2017
70 кг
Финал
Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Кидо Ясухиро (Япония) единогласным решением судей
Полуфинал
Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Пике Джордана (Нидерланды) нокаутом в первом раунде
Четвертьфинал
Чингиз Аллазов (Беларусь) победил Накаджиму Хироки (Япония) нокаутом во втором раунде
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Представитель Беларуси Чингиз Аллазов стал обладателем чемпионского пояса на турнире К-1 Grand Prix Japan.
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