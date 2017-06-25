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Диего Марадона: «Я фанат Путина»

26.06.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что он примет участие в подготовке к проведению ЧМ-2018 в России.

«Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018. Я фанат Путина, и я был бы рад. Все возможно.

Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно быть рядом с Путиным и переговорить с ним», – сказал Марадона.

По словам Марадоны, он в ближайшие дни встретится с президентом РФ.

Фидель Кастро – друг Марадоны и баскетболист

 
 
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Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что он примет участие в подготовке к проведению ЧМ-2018 в России.

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