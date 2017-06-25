Диего Марадона: «Я фанат Путина»

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что он примет участие в подготовке к проведению в России.

«Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018. Я фанат Путина, и я был бы рад. Все возможно.

Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно быть рядом с Путиным и переговорить с ним», – сказал Марадона.

По словам Марадоны, он в ближайшие дни встретится с президентом РФ.

Фидель Кастро – друг Марадоны и баскетболист