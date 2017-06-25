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Диего Марадона: «Я фанат Путина»
26.06.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что он примет участие в подготовке к проведению
«Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018. Я фанат Путина, и я был бы рад. Все возможно.
Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно быть рядом с Путиным и переговорить с ним», – сказал Марадона.
По словам Марадоны, он в ближайшие дни встретится с президентом РФ.
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Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что он примет участие в подготовке к проведению ЧМ-2018 в России.
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