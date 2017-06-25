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«Неман» об изъятии плаката с молитвой: «У некоторых людей огромное желание показать свою власть затмевает разум»

26.06.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Неман» выступил с официальным обращением, в котором осудил действия своего специалиста по безопасности, изъявшего плакат с молитвой за гродненский клуб.

«Мы приносим официально извинения семье Петревич за то, что наш работник инициировал отбор нарисованного ими плаката в поддержку нашего клуба. Ни инспектор матча, ни милиция, ничего крамольного в этом плакате не увидела. К сожалению, у некоторых людей огромное желание показать свою власть затмевает разум. Надеемся, что этот неприятный инцидент не отобьет у вас желание в дальнейшем посещать матчи нашей команды. Спасибо семье Петревич, а также всем пришедшим поздним воскресным вечером на матч за вчерашнюю сумасшедшую поддержку, которую получила от вас команда,» – говорится в обращении клуба.

Напомним, гродненская семья Петревич решила поддержать «Неман» молитвой и на матч с БАТЭ пришла с плакатом, на котором была выдержка из Библии. Но написанное не понравилось специалисту по безопасности гродненского клуба и плакат был изъят в перерыве матча. Причина — незарегистрированный баннер.

«Неман» – БАТЭ. У болельщиков забрали плакат с молитвой за гродненский клуб

 
 
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«Неман» выступил с официальным обращением, в котором осудил действия своего специалиста по безопасности, изъявшего плакат с молитвой за гродненский клуб.

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