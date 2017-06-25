ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Сидоренков: «Финансовая ситуация в «Нафтане» разрешилась, но мы не можем перестроиться на другой лад»

26.06.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренко прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в рамках 14-го тура высшей лиги.

– Прекрасно понимали, какой нам сегодня предстоит матч. Это была самая важная игра в сезоне, учитывая ситуацию в таблице. Надо было сделать все возможное, чтобы обозначить свою дееспособность на второй круг. У нас многое получалось, создавали моменты. Но команда, которая не забивает голы, по определению ни на что не может претендовать. К сожалению, мы проиграли самый важный матч в сезоне. Естественно, виноват тренер. Беру всю вину на себя.

Начали активно, но на ровном месте привезли гол. И это сделали те игроки, на которых рассчитываешь, на которых надеешься. А люди, на которых надеешься и рассчитываешь, тебя еще и подводят.

Так что поздравляю соперника с заслуженной победой. Они забили два мяча, мы – ни одного. Все по делу.

– В первом тайме «Нафтан» неплохо смотрелся в атаке, а во втором ничего не получалось. С чем это связано?

– Это наша давняя болезнь: мы плохо реагируем на пропущенные голы. Плюс не забили пенальти – это ударило по самолюбию и психологическому состоянию. Проигрывая, сумели создать несколько неплохих эпизодов, но не смогли их реализовать. Это наш бич всего сезона.

Обидное поражение. Настрой был неплохим, но на 6-й минуте обрезались и умерла вся надежда.

– С чем связана замена Сучкова в перерыве?

– Во-первых, он только за два дня до игры начал работать в общей группе. Во-вторых, на многие мысли наводила полученная им карточка. С его настроем он мог не доиграть игру до конца. По совокупности эпизодов и решили его заменить.

– Надежда на выживание сохраняется?

– Да, у нас еще весь второй круг впереди. Я не снимаю с себя вины с результата, но мы просто увлеклись финансовой ситуацией. Финансовая ситуация сейчас разрешилась, но мы не можем перестроиться на другой лад.  Мы плыли по инерции, увлеклись финансовой неудядицей, а на поле не делали то, что должны, – сказал Сидоренков в эфире «Беларусь-5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренко прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в рамках 14-го тура высшей лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Диего Марадона: «Я фанат Путина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика