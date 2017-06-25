Олег Сидоренков: «Финансовая ситуация в «Нафтане» разрешилась, но мы не можем перестроиться на другой лад»

Главный тренер Олег Сидоренко прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в рамках 14-го тура высшей лиги.

– Прекрасно понимали, какой нам сегодня предстоит матч. Это была самая важная игра в сезоне, учитывая ситуацию в таблице. Надо было сделать все возможное, чтобы обозначить свою дееспособность на второй круг. У нас многое получалось, создавали моменты. Но команда, которая не забивает голы, по определению ни на что не может претендовать. К сожалению, мы проиграли самый важный матч в сезоне. Естественно, виноват тренер. Беру всю вину на себя.

Начали активно, но на ровном месте привезли гол. И это сделали те игроки, на которых рассчитываешь, на которых надеешься. А люди, на которых надеешься и рассчитываешь, тебя еще и подводят.

Так что поздравляю соперника с заслуженной победой. Они забили два мяча, мы – ни одного. Все по делу.

– В первом тайме «Нафтан» неплохо смотрелся в атаке, а во втором ничего не получалось. С чем это связано?

– Это наша давняя болезнь: мы плохо реагируем на пропущенные голы. Плюс не забили пенальти – это ударило по самолюбию и психологическому состоянию. Проигрывая, сумели создать несколько неплохих эпизодов, но не смогли их реализовать. Это наш бич всего сезона.

Обидное поражение. Настрой был неплохим, но на 6-й минуте обрезались и умерла вся надежда.

– С чем связана замена Сучкова в перерыве?

– Во-первых, он только за два дня до игры начал работать в общей группе. Во-вторых, на многие мысли наводила полученная им карточка. С его настроем он мог не доиграть игру до конца. По совокупности эпизодов и решили его заменить.

– Надежда на выживание сохраняется?

– Да, у нас еще весь второй круг впереди. Я не снимаю с себя вины с результата, но мы просто увлеклись финансовой ситуацией. Финансовая ситуация сейчас разрешилась, но мы не можем перестроиться на другой лад. Мы плыли по инерции, увлеклись финансовой неудядицей, а на поле не делали то, что должны, – сказал Сидоренков в эфире «Беларусь-5».