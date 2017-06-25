СКА приобрел защитника «Локомотива» Гаврикова

Защитник и сборной России Владислав Гавриков перешел в СКА.

Ярославский клуб сообщил, что получил «серьезную денежную компенсацию» за 21-летнего хоккеиста.

«Интерес, проявленный к воспитаннику хоккейного клуба «Локомотив», и внушительный размер полученной за него компенсации говорят о том, что наш клуб развивается в правильном направлении, а стратегия по масштабному привлечению к играм за основной состав собственных воспитанников в будущем будет продолжена», – говорится в заявлении «Локомотива».

Ранее сообщалось, что в случае перехода в ярославский клуб получит за Гаврикова компенсацию в размере 100 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Гавриков провел 54 матча в регулярном чемпионате, его среднее игровое время – 18 минут. Он набрал 7 (3+4) очков, его показатель полезности – «+8». В 15 матчах плей-офф-2017 защитник забил гол и отдал 4 передачи. В среднем за игру он проводил 16 минут. Подробнее его статистику вы можете посмотреть здесь .

На МЧМ-2015 Гавриков был признан лучшим защитником турнира и выиграл серебряные медали. На ЧМ-2017 в составе сборной России занял 3-е место.

Ранее сообщалось, что Гавриков может стать игроком , который выбрал его на драфте-2015.