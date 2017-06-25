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Юрий Пунтус: «Все уже «Ислочь» и «Нафтан» похоронили, мол, они там голодные и холодные. Но ни фига такого нету»
26.06.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал победу над
– Очень тяжело настраивать ребят на такую игру. Понимаете, все уже
У нас было много моментов после второго гола, которые могли сделать счет 3:0. И мы были бы уже спокойнее на скамейке. А так, получилась валидольная, нервная, грубая игра с повышением давления. Но я считаю, что мы не так уверенно победили, как «Днепр». Но в нашей ситуации три очка нужны как воздух.
– То есть сложная психологическая ситуация в команде выправляется?
– Да. Думаю, эти две победы придадут нам еще больше уверенности. А «Торпедо-БелАЗ» я рассматриваю уже как хорошего экзаменатора. Конечно, жодинцы будут фаворитами. Но мы сыграем дома, при своих болельщиках.
Возможно, список травмированных увеличится. В концовке был грубый удар Павловца, Ковалевский попросил замену из-за проблемы с ногой. Но будем думать о лучшем, – сказал Пунтус в эфире «Беларусь-5».
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Юрий Пунтус: «Все уже «Ислочь» и «Нафтан» похоронили, мол, они там голодные и холодные. Но ни фига такого нету»
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал победу над «Нафтаном» (2:0) в рамках 14-го тура высшей лиги.
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