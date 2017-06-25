Юрий Пунтус: «Все уже «Ислочь» и «Нафтан» похоронили, мол, они там голодные и холодные. Но ни фига такого нету»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал победу над (2:0) в рамках 14-го тура высшей лиги.

– Очень тяжело настраивать ребят на такую игру. Понимаете, все уже и «Нафтан» похоронили, мол, они там голодные и холодные, у них нет очков и они обречены. Ни фига такого нету. Поэтому игра была тяжелой. И понятно, что спина наша видна этим двум командам. Насколько я понимаю, эта игра была для «Нафтана» на вес золота, за девять очков. Если бы новополоччане победили, они бы нас придержали. Считаю, что мне удалось достучаться до ребят, но они волновались и переживали все равно.

У нас было много моментов после второго гола, которые могли сделать счет 3:0. И мы были бы уже спокойнее на скамейке. А так, получилась валидольная, нервная, грубая игра с повышением давления. Но я считаю, что мы не так уверенно победили, как «Днепр». Но в нашей ситуации три очка нужны как воздух.

– То есть сложная психологическая ситуация в команде выправляется?

– Да. Думаю, эти две победы придадут нам еще больше уверенности. А «Торпедо-БелАЗ» я рассматриваю уже как хорошего экзаменатора. Конечно, жодинцы будут фаворитами. Но мы сыграем дома, при своих болельщиках.

Возможно, список травмированных увеличится. В концовке был грубый удар Павловца, Ковалевский попросил замену из-за проблемы с ногой. Но будем думать о лучшем, – сказал Пунтус в эфире «Беларусь-5».