Эдуард Занковец: «Уход ассистентов Вудкрофта? Мое мнение – штаб должен формировать главный тренер»

Белорусский тренер Эдуард Занковец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с должности главного тренера минского «Динамо».

– Стало ли для вас неожиданностью, что пути «Динамо» и Вудкрофта разошлись?

– Наверное, нет. Это обычное явление, когда пути сходятся, а потом расходятся.

– На ваш взгляд, в текущей ситуации Вудкрофт должен был продолжать работу с командой?

– Я так понимаю, это было обоюдное согласие. Но я исхожу только из того, что читаю в прессе. Раз было обоюдное согласие, значит обе стороны были удовлетворены этим решением.

– Смог ли бы Вудкрофт дать результат, похожий на прошлогодний, учитывая все изменения в команде – уход легионеров, сокращение легионерской квоты?

– Я так понимаю, что комплектование команды не закончено, оно находится в процессе. Каким будет ее состав, это еще вопрос будущего. Пока сложно оценивать.

– А уход зарубежных помощников – это потрясение для любого тренера?

– Я бы не разделял специалистов на белоруских и зарубежных. Но вопрос актуален в том плане, что главный тренер должен участвовать в комплектовании своего штаба. Ведь ему нужно будет работать с помощниками, он отвечает за результат, организует их работу с учетом разделения полномочий. Поэтому формирование штаба должно быть на откупе главного тренера, но, возможно, с какой-то долей участия руководства. Что касается того, потрясение ли это... Если бы Вудкрофт остался один на весь сезон – то это могло быть потрясением. Но так как это произошло летом, было время на подбор новых специалистов. Но, повторюсь, мое мнение – штаб должен формировать главный тренер.

– Если бы вам предложили возглавить «Динамо», согласились бы?

– На этот вопрос я не отвечу. Для того, чтобы на него отвечать, должно быть, во-первых, само предложение. Во-вторых, надо очень ответственно к этому подойти и сопоставить множество факторов, – сказал Занковец.