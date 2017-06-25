Крэйг Вудкрофт: «Мы разработали трехлетний план, конечная цель которого – сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Но клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти»
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Канадский тренер Крэйг Вудкрофт объяснил корреспонденту «Прессбола», почему решил покинуть минское
. «Динамо»
– Решение покинуть «Динамо» далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведенного в
Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом . Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти, – сказал Вудкрофт. КХЛ
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Минск
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Канадский тренер Крэйг Вудкрофт объяснил корреспонденту «Прессбола», почему решил покинуть минское «Динамо».
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