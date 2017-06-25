ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: «Мы разработали трехлетний план, конечная цель которого – сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Но клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти»

26.06.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Канадский тренер Крэйг Вудкрофт объяснил корреспонденту «Прессбола», почему решил покинуть минское «Динамо».

– Решение покинуть «Динамо» далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведенного в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти, – сказал Вудкрофт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский тренер Крэйг Вудкрофт объяснил корреспонденту «Прессбола», почему решил покинуть минское «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Наши преимущества по сравнению с «Рунавиком» – скорость, быстрота работы с мячом, агрессия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика