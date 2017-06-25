Сергей Гуренко: «Наши преимущества по сравнению с «Рунавиком» – скорость, быстрота работы с мячом, агрессия»

Главный тренер минского Сергей Гуренко поделился ожиданиями от противостояния с «Рунавиком» в рамках первого квалификационного раунда .

– Лично я с командами из Фарерских островов никогда не встречался. Но, я думаю, они попытаются создать плотность, играть вторым номером и искать счастья в быстрых контратаках. Наши преимущества – скорость, быстрота работы с мячом, агрессия. Ну и то, что им придется играть на натуральном покрытии (на Фарерах, насколько я знаю, таких полей нет), – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».

«Динамо» сыграет с «Рунавиком» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы 29 июня (на выезде) и 6 июля (дома).

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