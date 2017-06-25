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Наталия Трофимова: «Вернется ли Левченко в сборную? С ней у меня пока не было разговора»
26.06.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну призналась, что пока не знает, собирается ли центровая Елена Левченко возобновить выступления за сборную страны.
- Вы говорили, что Веремеенко подтвердила желание продолжить карьеру в сборной. А Левченко?
– С Леной у меня пока не было разговора, поэтому ничего определенного сказать не могу.
- После чемпионата Европы кто-нибудь из них звонил вам?
– Нет, никто, – сказала Трофимова.
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Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну призналась, что пока не знает, собирается ли...
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