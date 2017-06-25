Наталия Трофимова: «Вернется ли Левченко в сборную? С ней у меня пока не было разговора»

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну призналась, что пока не знает, собирается ли центровая Елена Левченко возобновить выступления за сборную страны.

- Вы говорили, что Веремеенко подтвердила желание продолжить карьеру в сборной. А Левченко?

– С Леной у меня пока не было разговора, поэтому ничего определенного сказать не могу.

- После чемпионата Европы кто-нибудь из них звонил вам?

– Нет, никто, – сказала Трофимова.

Елена Левченко: «Была в шоке от реакции БФБ на мою просьбу. Не можешь сегодня помочь, иди подальше — такое отношение»

Максим Рыженков: «Не могу понять Левченко. Если ты давно приняла решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку?»