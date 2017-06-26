ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Канашиц: «Пускай АБФФ запрещает делать больше одного касания и передачи назад»

26.06.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц предложил реформу правил футбола в Беларуси.

«В гандболе приняли «правило левшей». Не будем говорить, правильно или нет. Но чего-то не хватало – приняли решение. Пускай АБФФ запрещает делать больше одного касания и передачи назад. Будет веселее и каждый будет думать, что с мячом делать», – сказал Канашиц.

По мнению спикера, это поможет сделать белорусский футбол более интересным.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц предложил реформу правил футбола в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Capital Deporte: «Валенсия» может купить Савицкого за 500 тысяч евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика