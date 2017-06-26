Сергей Канашиц: «Пускай АБФФ запрещает делать больше одного касания и передачи назад»

Журналист «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц предложил реформу правил футбола в Беларуси.

«В гандболе приняли «правило левшей». Не будем говорить, правильно или нет. Но чего-то не хватало – приняли решение. Пускай запрещает делать больше одного касания и передачи назад. Будет веселее и каждый будет думать, что с мячом делать», – сказал Канашиц.

По мнению спикера, это поможет сделать белорусский футбол более интересным.