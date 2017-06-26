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Сергей Канашиц: «Пускай АБФФ запрещает делать больше одного касания и передачи назад»
26.06.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц предложил реформу правил футбола в Беларуси.
«В гандболе приняли «правило левшей». Не будем говорить, правильно или нет. Но чего-то не хватало – приняли решение. Пускай
По мнению спикера, это поможет сделать белорусский футбол более интересным.
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Журналист «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц предложил реформу правил футбола в Беларуси.
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