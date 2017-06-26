ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Цыплаков: «Если уровень белоруса не дотягивает до КХЛ, то не думаю, что его игра в «Динамо» приведет к чему-то хорошему»

26.06.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с должности главного тренера минского «Динамо».
 
- Стало ли для вас неожиданностью, что пути «Динамо» и Вудкрофта разошлись?

– Конечно, эта новость стала небольшой неожиданностью. Я не считаю, что сезон был плохим. Более того, склоняюсь к тому, что он был неплохим. Да, проиграли «Локомотиву» в плей-офф. Но ярославцы провели очень удачный сезон. Поэтому уход Вудкрофта стал неожиданностью. Но такова хоккейная жизнь. Задача была пройти первый раунд, но его не прошли.

- Смог ли бы Вудкрофт дать результат, похожий на прошлогодний, учитывая все изменения в команде – уход иностранцев, сокращение легионерской квоты?

– На мой взгляд, это было бы сложно. Я не сторонник сокращения легионерской квоты, скажу вам откровенно. Только конкуренция создает предпосылки для роста спортсменов – как индивидуально, так и команды в целом. Поэтому я не думаю, что сокращение легионерской квоты пойдет на пользу «Динамо». Да, оно поможет белорусским игрокам. Но опять же: это искусственная мера. Если уровень спортсмена не дотягивает до уровня КХЛ, то не думаю, что его игра в «Динамо» приведет к чему-то хорошему. Мы уже раньше проходили такое, когда искуственно много белорусских хоккеистов вводилось в состав «зубров». В результате и они не добавили, и сборной, по большому счету, не помогли, – сказал Цыплаков.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с должности главного тренера...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рассадкин попал в заявку минского «Динамо» на Лигу Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика