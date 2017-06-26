Владимир Цыплаков: «Если уровень белоруса не дотягивает до КХЛ, то не думаю, что его игра в «Динамо» приведет к чему-то хорошему»

Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с должности главного тренера минского .



- Стало ли для вас неожиданностью, что пути «Динамо» и Вудкрофта разошлись?

– Конечно, эта новость стала небольшой неожиданностью. Я не считаю, что сезон был плохим. Более того, склоняюсь к тому, что он был неплохим. Да, проиграли «Локомотиву» в плей-офф. Но ярославцы провели очень удачный сезон. Поэтому уход Вудкрофта стал неожиданностью. Но такова хоккейная жизнь. Задача была пройти первый раунд, но его не прошли.

- Смог ли бы Вудкрофт дать результат, похожий на прошлогодний, учитывая все изменения в команде – уход иностранцев, сокращение легионерской квоты?

– На мой взгляд, это было бы сложно. Я не сторонник сокращения легионерской квоты, скажу вам откровенно. Только конкуренция создает предпосылки для роста спортсменов – как индивидуально, так и команды в целом. Поэтому я не думаю, что сокращение легионерской квоты пойдет на пользу «Динамо». Да, оно поможет белорусским игрокам. Но опять же: это искусственная мера. Если уровень спортсмена не дотягивает до уровня , то не думаю, что его игра в «Динамо» приведет к чему-то хорошему. Мы уже раньше проходили такое, когда искуственно много белорусских хоккеистов вводилось в состав «зубров». В результате и они не добавили, и сборной, по большому счету, не помогли, – сказал Цыплаков.