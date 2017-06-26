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Владимир Цыплаков: «Если уровень белоруса не дотягивает до КХЛ, то не думаю, что его игра в «Динамо» приведет к чему-то хорошему»
26.06.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с должности главного тренера минского
– Конечно, эта новость стала небольшой неожиданностью. Я не считаю, что сезон был плохим. Более того, склоняюсь к тому, что он был неплохим. Да, проиграли «Локомотиву» в плей-офф. Но ярославцы провели очень удачный сезон. Поэтому уход Вудкрофта стал неожиданностью. Но такова хоккейная жизнь. Задача была пройти первый раунд, но его не прошли.
- Смог ли бы Вудкрофт дать результат, похожий на прошлогодний, учитывая все изменения в команде – уход иностранцев, сокращение легионерской квоты?
– На мой взгляд, это было бы сложно. Я не сторонник сокращения легионерской квоты, скажу вам откровенно. Только конкуренция создает предпосылки для роста спортсменов – как индивидуально, так и команды в целом. Поэтому я не думаю, что сокращение легионерской квоты пойдет на пользу «Динамо». Да, оно поможет белорусским игрокам. Но опять же: это искусственная мера. Если уровень спортсмена не дотягивает до уровня
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Владимир Цыплаков: «Если уровень белоруса не дотягивает до КХЛ, то не думаю, что его игра в «Динамо» приведет к чему-то хорошему»
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с должности главного тренера...
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