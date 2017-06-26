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Рассадкин попал в заявку минского «Динамо» на Лигу Европы

26.06.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА опубликовала заявку минского «Динамо» на матчи Лиги Европы против «Рунавика».

Вратари: Андрей Климович, Сергей Игнатович, Максим Плотников*, Никита Лазовский*

Защитники: Нино Галович, Юрий Остроух, Павел Назаренко, Александр Сачивко, Константин Кучинский, Роман Бегунов, Игорь Кузьменок, Никола Лекович, Максим Швецов*, Юрий Крайко*

Полузащитники: Кирилл Премудров, Артем Быков, Никита Капленко, Урош Николич, Александр Нойок, Никола Лукич, Артем Корзун*

Нападающие: Вадим Демидович, Антон Сарока, Владимир Хващинский, Глеб Рассадкин, Лоиков Мухаммаджон, Артем Кийко*, Роман Юзепчук*

* Футболисты, которые включены в список B

Сергей Гуренко: «Возвращение Рассадкина в основу? Это невозможно ни при одном тренере «Динамо»

 
 
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УЕФА опубликовала заявку минского «Динамо» на матчи Лиги Европы против «Рунавика».

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