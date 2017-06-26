Сергей Матвейчик: «Какое чемпионство? Ребята, успокойтесь»

Защитник Сергей Матвейчик считает, что пока рано говорить о чемпионстве солигорской команды.

– Какое чемпионство? Ребята, успокойтесь. Об этом еще нельзя даже заикаться, – сказал Матвейчик в эфире «Беларусь 5».

Напомним, в таблице высшей лиги «Шахтер» опережает минское «Динамо» на 4 очка, БАТЭ – на 5 очков.

Таблица чемпионата Беларуси