|
Сергей Матвейчик: «Какое чемпионство? Ребята, успокойтесь»
26.06.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
– Какое чемпионство? Ребята, успокойтесь. Об этом еще нельзя даже заикаться, – сказал Матвейчик в эфире «Беларусь 5».
Напомним, в таблице высшей лиги «Шахтер» опережает минское «Динамо» на 4 очка, БАТЭ – на 5 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик считает, что пока рано говорить о чемпионстве солигорской команды.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии