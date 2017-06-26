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Василий Хомутовский: «В предыдущих сезонах БАТЭ мог допустить осечку в чемпионате. Сейчас этого нет, и это психологический прессинг»

26.06.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский считает, что причиной трудностей БАТЭ в текущем сезоне может быть психологический фактор.

– В предыдущих сезонах борисовчане имели право на ошибку и перед квалификацией Лиги чемпионов, даже в случае небольшого отрыва, они могли допустить осечку – сыграть вничью или даже проиграть. Сейчас этого нет. Это психологический прессинг, через который они должны пройти, – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

 
 
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Экс-голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский считает, что причиной трудностей БАТЭ в текущем сезоне может быть психологический фактор.

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