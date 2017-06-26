Василий Хомутовский: «В предыдущих сезонах БАТЭ мог допустить осечку в чемпионате. Сейчас этого нет, и это психологический прессинг»

Экс-голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский считает, что причиной трудностей в текущем сезоне может быть психологический фактор.

– В предыдущих сезонах борисовчане имели право на ошибку и перед квалификацией Лиги чемпионов, даже в случае небольшого отрыва, они могли допустить осечку – сыграть вничью или даже проиграть. Сейчас этого нет. Это психологический прессинг, через который они должны пройти, – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».