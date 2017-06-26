МИНСК, 26 июн — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт объяснил свое решение покинуть хоккейный клуб "Динамо-Минск", назвав его очень тяжелым, сообщает "Прессбол" .

23 июня "зубры" объявили об уходе своего главного тренера . Руководство клуба рассказало, что инициатором расторжения контракта был Вудкрфот, что стало неожиданностью для минчан. Сейчас команда ищет замену канадскому тренеру.

"Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать "Динамо" чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным", — заявил Вудкрофт.

По его словам, покинувшие ранее тренерский штаб "Динамо" его ассистенты Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген были "ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне". "Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти", — пояснил специалист.

Он отметил, что данное решение далось ему очень тяжело. Вудкрофт подчеркнул, что "получил большое наслаждение от сезона", проведенного в белорусской столице. "Это был лучший год в моей жизни", — сказал он.

В понедельник стало известно, что Вудкрофт возглавил швейцарскую "Женеву-Серветт", соглашение подписано на три года.

Напомним, Вудкрофт начал работать с "Динамо" в апреле прошлого года . При нем минчане вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву" . Кроме того, 47-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса.