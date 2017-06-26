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Вудкрофт объяснил свое решение уйти из минского "Динамо"

26.06.2017 21:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт объяснил свое решение покинуть хоккейный клуб "Динамо-Минск", назвав его очень тяжелым, сообщает "Прессбол".

23 июня "зубры" объявили об уходе своего главного тренера. Руководство клуба рассказало, что инициатором расторжения контракта был Вудкрфот, что стало неожиданностью для минчан. Сейчас команда ищет замену канадскому тренеру.

Вудкрофт объяснил свое решение уйти из минского "Динамо"
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Бывший наставник ХК "Динамо-Минск" Вудкрофт нашел работу в Швейцарии

"Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать "Динамо" чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным", — заявил Вудкрофт.

По его словам, покинувшие ранее тренерский штаб "Динамо" его ассистенты Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген были "ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне". "Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти", — пояснил специалист.

Он отметил, что данное решение далось ему очень тяжело. Вудкрофт подчеркнул, что "получил большое наслаждение от сезона", проведенного в белорусской столице. "Это был лучший год в моей жизни", — сказал он.

В понедельник стало известно, что Вудкрофт возглавил швейцарскую "Женеву-Серветт", соглашение подписано на три года.

Напомним, Вудкрофт начал работать с "Динамо" в апреле прошлого года. При нем минчане вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву". Кроме того, 47-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
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Тренер рассказал, что, когда он возглавил "зубров", был разработан план сделать команду чемпионом КХЛ, однако в современных реалиях выполнить его невозможно.

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