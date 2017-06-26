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Вудкрофт объяснил свое решение уйти из минского "Динамо"
26.06.2017 21:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт объяснил свое решение покинуть хоккейный клуб "Динамо-Минск", назвав его очень тяжелым, сообщает
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
"Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать "Динамо" чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным", — заявил Вудкрофт.
По его словам,
Он отметил, что данное решение далось ему очень тяжело. Вудкрофт подчеркнул, что "получил большое наслаждение от сезона", проведенного в белорусской столице. "Это был лучший год в моей жизни", — сказал он.
В понедельник стало известно, что Вудкрофт возглавил швейцарскую "Женеву-Серветт", соглашение подписано на три года.
Напомним,
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Тренер рассказал, что, когда он возглавил "зубров", был разработан план сделать команду чемпионом КХЛ, однако в современных реалиях выполнить его невозможно.
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