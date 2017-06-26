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Marca: «Реал» не продаст Бэйла этим летом
27.06.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Marca, 27-летний валлиец считается в мадридском клубе неприкасаемым и входит в планы главного тренера Зинедина Зидана. Сам Бэйл, пропустивший половину прошлого сезона из-за травм, также не намерен менять клуб.
Ранее
Контракт Бэйла с мадридцами рассчитан до 2022 года.
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«Реал» не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, которого хотят приобрести «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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