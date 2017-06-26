ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Цыплаков: «Работать в «Динамо»? Не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку»

27.06.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал возможность стать главным тренером минского «Динамо».

– Если бы вам предложили возглавить «Динамо», вы согласились бы?

– Нет, у меня действующий контракт с «Шахтером», поэтому я бы отказался. Есть еще такой момент, что я уже работал в «Динамо». Поэтому не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку.

– Как, кстати, продвигается ваша работа в Солигорске? Какие цели ставятся на будущий сезон?

– Подготовка идет. Мы занимаемся комплектованием состава, проводим селекционную работу. 1 июля начинается сбор, ищем еще двух игроков, которые могли бы усилить нашу команду. А задачи на сезон будут определяться на собрании. Но у нас одна цель: выйти в плей-офф и побороться за чемпионство, – сказал Цыплаков.

Напомним, в 2013-м году Владимир Цыплаков пробыл на посту спортивного директора минского «Динамо» чуть больше месяца, после чего, по состоянию здоровья, вынужден был отказаться от занимаемой должности.

Захаров, Кравченко и еще 4 реальных претендента на то, чтобы возглавить минское «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал возможность стать главным тренером минского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Байдачный: «Хотя бы одного футболиста хорошего европейского уровня мы воспитали? Раньше выращивали футболистов на асфальте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика