Владимир Цыплаков: «Работать в «Динамо»? Не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку»

Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал возможность стать главным тренером минского «Динамо».

– Если бы вам предложили возглавить «Динамо», вы согласились бы?

– Нет, у меня действующий контракт с «Шахтером», поэтому я бы отказался. Есть еще такой момент, что я уже работал в «Динамо». Поэтому не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку.

– Как, кстати, продвигается ваша работа в Солигорске? Какие цели ставятся на будущий сезон?

– Подготовка идет. Мы занимаемся комплектованием состава, проводим селекционную работу. 1 июля начинается сбор, ищем еще двух игроков, которые могли бы усилить нашу команду. А задачи на сезон будут определяться на собрании. Но у нас одна цель: выйти в плей-офф и побороться за чемпионство, – сказал Цыплаков.

Напомним, в 2013-м году Владимир Цыплаков пробыл на посту спортивного директора минского «Динамо» чуть больше месяца, после чего, по состоянию здоровья , вынужден был отказаться от занимаемой должности.

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