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Владимир Цыплаков: «Работать в «Динамо»? Не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку»
27.06.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал возможность стать главным тренером минского «Динамо».
– Если бы вам предложили возглавить «Динамо», вы согласились бы?
– Нет, у меня действующий контракт с «Шахтером», поэтому я бы отказался. Есть еще такой момент, что я уже работал в «Динамо». Поэтому не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку.
– Как, кстати, продвигается ваша работа в Солигорске? Какие цели ставятся на будущий сезон?
– Подготовка идет. Мы занимаемся комплектованием состава, проводим селекционную работу. 1 июля начинается сбор, ищем еще двух игроков, которые могли бы усилить нашу команду. А задачи на сезон будут определяться на собрании. Но у нас одна цель: выйти в плей-офф и побороться за чемпионство, – сказал Цыплаков.
Напомним, в 2013-м году Владимир Цыплаков
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Владимир Цыплаков: «Работать в «Динамо»? Не думаю, что нужно попадать во второй раз в ту же воронку»
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал возможность стать главным тренером минского...
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