Анатолий Байдачный: «Хотя бы одного футболиста хорошего европейского уровня мы воспитали? Раньше выращивали футболистов на асфальте»

Известный тренер Анатолий Байдачный рассказал о проблемах в белорусском футболе и поведал о проблемах при воспитании хороших футболистов.

– Как вы оцениваете современное состояние футбола в Беларуси?

– Уровень белорусского футбола сейчас находится ниже плинтуса. Я боюсь, что при таком положении вещей в европейском рейтинге мы скоро опустимся ниже Люксембурга.

– Неужели все так безнадежно?

– За последние несколько лет мы разве вырастили хоть одну футбольную звезду? Да бог с ним, звезду… Хотя бы одного футболиста хорошего европейского уровня мы воспитали? Раньше выращивали футболистов на асфальте. Пацаны, тренируясь на асфальте, становились настоящими футбольными профессионалами.

– Приведете примеры?

– Да пожалуйста. Белькевич, Хацкевич, Калачев, Корниленко. Это футболисты, которые начинали тренироваться еще в период старой доброй футбольной школы СССР.

– А Александр Глеб?

– Глеб – последний из магикан. Это – профессионал с большой буквы. Футболиста такого уровня мы не скоро воспитаем.

– Давайте сравним мастерство теперешних ветеранов в их лучшие годы 20-30 лет назад и мастерство сегодняшних 25-летних футболистов. Давайте условно привезем их на машине времени на один стадион, чтобы они сыграли между собой. Кто бы выиграл?

– Конечно выиграли бы теперешние старики в своем 25-летнем возрасте.

– Как-то совсем грустно. А дети? Неужели в Беларуси закончились талантливые ребята?

– Талантливые ребята у нас не заканчиваются. У нас с детскими тренерами проблема. Им платят очень мало, и хорошие специалисты не хотят тренировать детей за мизерную зарплату. За небольшие деньги в спортшколу идут не очень хорошие тренеры, и в итоге мы получаем не очень хороших футболистов.

– А разве раньше детским тренерам платили много?

– Не скажу, что много, но примерно выше средней зарплаты по стране.

– Значит, дело все-таки в деньгах?

– Дело в профессионализме тренера, в тренировочном процессе, в умении наставника организовать тренировку своего подопечного. Но и в хорошей зарплате детского тренера, конечно. В любом случае, я уверен, что развитие белорусского футбола нужно начинать с футбола детского, со спортивных школ, – сказал Байдачный.