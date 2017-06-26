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Чем занимается сын Азаренко, пока мама готовится к Уимблдону
27.06.2017 09:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко показала своим болельщикам, чем занимается ее сын Лео во время маминой тренировки.
В настоящее время теннисистка находится в Лондоне, где на будущей неделе стартует "Уимблдонский турнир".
"Наверное, поедание своей первой аккредитации интереснее, чем наблюдение за моей тренировкой! Лео решил прогуляться до парка, чтобы полежать на зеленой траве в солнечный день! На следующей неделе он будет весь в белом", — написала Азаренко в Instagram.
Напомним, белорусская спортсменка вернулась на корт после рождения сына на минувшей неделе, приняв участие на турнире в испанской Мальорке.
Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдет на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба в Уимблдоне с 3 по 16 июля. В этом году его призовой фонд составит почти 32 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, лучшим результатом Азаренко на травяных кортах Лондона были выходы в полуфинал турнира в 2011 и 2012 годах. В последний раз она участвовала в "Уимблдоне" в 2015 году и дошла до четвертьфинала.
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Белорусская спортсменка уже в Лондоне и ведет активную подготовку к Уимблдонскому турниру, стартующему 3 июля.
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