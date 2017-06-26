Николай Ходасевич: «Не вспомню ни одной большой игры, когда Савицкий тащил бы «Неман»

Журналист Николай Ходасевич и тренер Василий Хомутовский в эфире программы «Время футбола» развернули спор на тему того, достоин ли хавбек «Немана» Павел Савицкий к переходу в более сильный клуб.

Никола Ходасевич: Савицкий? Вот в таких матчах, как против БАТЭ, когда два или три игрока напротив тебя оказываются, ты не должен лезть так, как лез Савицкий против них. Мне кажется, что он провел достаточно слабый матч против Борисова.

Я все-таки считаю и по-прежнему убежден, что из чемпионата Беларуси на экспорт в клубы чемпионата России или европейские уезжали игроки, которые показывали себя в больших матчах. В БАТЭ всегда были такие исполнители. И на них обращали внимание. Потому что если они на высоком уровне готовы делать результат, даже в рамках чемпионата Беларуси, то они готовы и там играть на таком уровне. А сборная – это просто вспышка, это лучший матч, который провел Савицкий за последнее время. Но я не вспомню ни одной большой игры в чемпионате Беларуси, когда Савицкий тащил бы «Неман». Это очень важно. Если будешь выбирать, нужен тебе этот игрок или не нужен. Мы же не будем смотреть, что его просто прикрыли в БАТЭ. Но если ты должен уезжать, то должен выходить и просто разрывать на своем фланге оппонента.

Василий Хомутовский: Все прекрасно знают возможности Савицкого. Он на скорости идет в дриблинг.

Ходасевич: Ему левую закрыли и закончился футболист.

Хомутовский: Почему? Он один в один на скорости обыгрывает оппонентов из БАТЭ.

Ходасевич: (перебивая) Один в один? Левую закрыли и закончился футболист. Василий, закрыли левую и закончился футболист.

Хомутовский: Если он еще добавит в работе правой ногой, то я думаю, что этот футболист достоин большего, чем команды РФПЛ. Но то, что он не боится и у него получается проходить даже на скорости при дриблинге. Он не притормаживает, идет. И у него это проходит на скорости. По крайней мере он не боится. Это то, за что хвалят Лисаковича в «Шахтере».

Ходасевич: Василий, так в том то и дело, что у нас чемпионат, что хвалят за то, что человек не боится идти на троих. Ну я выйду на поле и тоже не буду бояться идти на троих!

Хомутовский: Но у него это получается, Николай!

Ходасевич: То есть все-таки зря я Савицкого «прихватил»? :)

Хомутовский: Да, я считаю, что Савицкий проводит отличный сезон. И в недавнем матче с БАТЭ он был очень полезен «Неману». Вот что я хочу донести.

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