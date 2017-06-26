|
Евенко покидает систему «Коламбуса»
27.06.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Олег Евенко покидает систему «Коламбуса».
Клуб НХЛ не стал делать квалификационное предложение 26-летнему хоккеисту.
В минувшем сезоне Евенко провел 49 игр в регулярном сезоне АХЛ, где набрал 6 (0+6) очков, при показателе полезности «+6». На ЧМ-2017 игрок обороны провел 7 игр, где не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-9».
Где продолжит карьеру хоккеист пока неизвестно.
Напомним, что Евенко год назад заключил двусторонний контракт с «Коламбусом», однако ни разу не вызывался в основную команду.
За карьеру в АХЛ Евенко провел 107 матчей и набрал 10 (1+9) очков, при показателе полезности «-1». Отметим, что Олег выступал за «Коламбус» в выставочных матчах, однако не имеет ни одной игры в НХЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник сборной Беларуси Олег Евенко покидает систему «Коламбуса».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии