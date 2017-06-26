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БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов 12 июля на «Борисов-Арене»
27.06.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определены дата проведения и время начала домашнего матча БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.
Игра состоится на «Борисов-Арене» в среду, 12 июля. Начало – в 20.30.
Напомним, что соперником БАТЭ станет победитель пары 1-го квалификационного раунда «Алашкерт» (Ереван, Армения) – «Санта-Колома» (Андорра). Эти команды померятся силами 27 июня и 4 июля.
В ближайшее время БАТЭ опубликует информацию по билетной программе на предстоящий матч.
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Определены дата проведения и время начала домашнего матча БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.
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