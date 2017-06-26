БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов 12 июля на «Борисов-Арене»

Определены дата проведения и время начала домашнего матча БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.

Игра состоится на «Борисов-Арене» в среду, 12 июля. Начало – в 20.30.

Напомним, что соперником БАТЭ станет победитель пары 1-го квалификационного раунда «Алашкерт» (Ереван, Армения) – «Санта-Колома» (Андорра). Эти команды померятся силами 27 июня и 4 июля.

В ближайшее время БАТЭ опубликует информацию по билетной программе на предстоящий матч.