Максим Краснобаев: «Это все слухи, что игроки «Динамо» получили по 70 тыс евро за победу в Кубке»

Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал информацию о размерах призовых выплат футболистам за победу в Кубке Беларуси.

– Правда ли, что за победу в Кубке футболисты получили по 70 тысяч евро призовых?

– Это все слухи. Премиальные – важный момент, который обговаривается чуть ли не перед игрой, за несколько дней. Естественно, такой суммы и близко не было. Выигрыш трофея важен, выход в еврокубки важен, но это не значит, что с неба посыплются миллионы долларов от УЕФА. Выход в первый квалификационный раунд Лиги Европы – 215 тысяч евро, во второй – 225, в третий – 235. Это общедоступные цифры.

– Какие цели на чемпионат?

– В этом сезоне мы, по сути, новички. Кубок взяли, но чемпионат начали плохо (11 место после 14 туров – прим.). Сейчас задача – наверстывать упущенное. В принципе, у нас чемпионат настолько интересный и плотный, что каждый может выиграть у каждого. Сформировалась группа лидеров, но это не Испания, где две или три команды отрываются, не Англия, где восемь команд бьются за Лигу чемпионов. Если показывать игру, которую мы демонстрировали в Кубке, то можно быть в призах и бороться за выход в еврокубки.

– Последние 11 чемпионств достались БАТЭ. Что собираетесь делать с гегемонией?

– Одна из наших целей – составить в будущем конкуренцию. Нужно разделять чемпионат на 30 туров и настраиваться на каждую игру.