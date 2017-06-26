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Виталий Лисакович: «Не могу представить, как это, нет желания выступать за сборную. Это же сборная! »

27.06.2017 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Шахтера» Виталий Лисакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, что у него есть желание выступать в составе молодежной сборной Беларуси.

– Какие именно травмы тебя беспокоят?

– В прошлом году, как вы знаете, были проблемы с коленом – пришлось делать операцию в Германии. Однако сейчас дело не в этом. Просто микроповреждения, которые то появляются, то проходят. К примеру, четырехглавая мышца.

– Из-за нее ты не принял участия в июньских матчах молодежной сборной?

– Чувствовал серьезную боль под коленом, было даже невозможно наступать на ногу. Требовалась пауза.

– Но через несколько дней ты сыграл за «Шахтер».

– Прошла уже неделя, а не несколько дней. Да, сыграл – и в итоге стало только хуже.

– Давай прямо: есть мнение, что Лисакович просто не хочет играть в молодежной сборной.

– Если не приезжаю в сборную, то только по медицинским причинам. Не могу представить, как это, нет желания выступать за сборную. Это же сборная! Если готов – приеду без всяких оговорок. А отказываться от вызова – это и свою репутацию портить, и на сборную тень бросать. Этого делать не собираюсь.

– Что по этому поводу тебе говорил Румбутис?

– Ничего. После того как я покинул расположение «молодежки», мы с Людасом Ионовичем не созванивались.

– В национальной команде в последнее время появляется много футболистов из белорусского чемпионата. Есть ощущение, что и ты можешь оказаться в обойме. Как воспримешь?

– Отлично! Если что, я готов. Приеду в сборную без раздумий и сомнений. Готов ли? А почему нет? Появится шанс – надо будет доказывать, что достоин этого места. Не вижу причин, почему мне нужно волноваться. С этим проблем нет: просто выпустите меня на поле, дайте мяч. Я ничего не боюсь, – сказал Лисакович.

Напомним, ранее главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис выразил уверенность в том, что у Лисаковича будет желание выступать не только за клуб, но и за сборную.

Людас Румбутис: «Лисакович? Он нас не понимает, и мы его не понимаем в этом плане»

 
 
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Форвард «Шахтера» Виталий Лисакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, что у него есть желание выступать в составе молодежной...

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