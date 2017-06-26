Николай Ходасевич: «Где Рушевич? Где Туоминен? Чем они занимаются, если их на голову превосходит Родионов»

Журналист Николай Ходасевич в эфире программы «Время футбола» задался вопросом о качестве игры нападающих БАТЭ.

– Виталий Родионов. Выходит человек на поле. Который долго был травмирован. Восстанавливался. И посмотрите, что происходит с БАТЭ. Просто на глазах меняется игра! Вышел нападающий. Он сразу делает гол. Был момент, когда он просто убрал соперника под левую ногу и после этого мяч должен был быть в девятке. И это человек после травмы, которому 33 года, который в прошлом году хотел закончить карьеру. И он выходит на поле. Где Рушевич? Где Туоминен? Чем они занимаются, если их на голову превосходит Виталий Родионов.

Василий Хомутовский: Николай, вы сейчас напрямую задали вопрос тренерскому штабу БАТЭ.

Ходасевич: Это просто из наблюдений по матчу с «Неманом» и очень радостно, что Виталий вернулся на поле. Жалко, что он не может помочь в стартовых турах квалификации Лиги чемпионов из-за дисквалификации.