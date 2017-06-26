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Евро-2017 (U-21). Полуфиналы. Англия сыграет с Германией, Испания против Италии
27.06.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Польше сегодня пройдут полуфиналы молодежного чемпионата Европы.
Сборная Англии сыграет с командой Германии, итальянцы проведут матч против испанцев.
Евро-2017 (U-21)
Полуфиналы
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В Польше сегодня пройдут полуфиналы молодежного чемпионата Европы.
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