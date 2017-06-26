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Евро-2017 (U-21). Полуфиналы. Англия сыграет с Германией, Испания против Италии

27.06.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Польше сегодня пройдут полуфиналы молодежного чемпионата Европы.

Сборная Англии сыграет с командой Германии, итальянцы проведут матч против испанцев.

Евро-2017 (U-21)

Полуфиналы

Англия U-21 – Германия U-21
Дата проведения
27 июня, 19.00, «Stadion Miejski»
Онлайн матча
Испания U-21 – Италия U-21
Дата проведения
27 июня, 22.00, «Мейски»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В Польше сегодня пройдут полуфиналы молодежного чемпионата Европы.

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