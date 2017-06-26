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Премудров может вернуться в брестское «Динамо»
27.06.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян рассказал о том, что полузащитник минского «Динамо» Кирилл Премудров возвращается в брестское «Динамо».
«Вы в курсе? Говорят, Кирилл Премудров возвращается домой», – написал Антонян в своем твиттере.
В нынешнем сезоне Премудров провел 4 матча за минское «Динамо».
Хавбек перешел в команду в июле 2015 года.
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Комментатор телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян рассказал о том, что полузащитник минского «Динамо» Кирилл Премудров возвращается в брестское «Динамо».
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